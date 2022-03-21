Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de üç köyde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı köylerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akköy, Boyalı ve Karacaören köylerindeki evlerde hırsızlık yapıldığına dair farklı dönemlerde şikayet alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.
Araştırmalar sonucunda şüphelilerin İ.T. ve Y.Ö. olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden İ.T. tutuklandı, Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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