Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akköy, Boyalı ve Karacaören köylerindeki evlerde hırsızlık yapıldığına dair farklı dönemlerde şikayet alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.

Araştırmalar sonucunda şüphelilerin İ.T. ve Y.Ö. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.T. tutuklandı, Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.