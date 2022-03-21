Kırşehir İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Huzurevi Müdürlüğü ile özel bir rehabilitasyon merkezi personeline "Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri kapsamında, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için planlamaların anlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Afetlere karşı bilinçlenerek, sonraki nesillerde afet kültürü oluşturma imkanımız olacaktır. Uygulamalı olarak katılımcılara deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası evde ve açık alanlarda neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Eğitim sonrası deprem anı uygulaması, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı icra edildi." ifadelerine yer verildi.