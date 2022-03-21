Tunceli’de kar altında karınlarını doyuran yaban keçileri ile kış uykusundan uyanmış yiyecek arayan boz ayı görüntülendi.

Tunceli’de Pülümür Vadisi’nde Doğa Fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından yoğun kar yağışı altında karınlarını doyurmaya çalışan yaban keçileri ile kış uykusundan uyanmış ve yiyecek arayan boz ayı görüntülendi.

Pülümür Vadisi’nde fotoğraf çekimi için bulunduğu esnada yaban keçileri ile ayıya denk geldiğini aktaran Muzaffer Akyüz, “Yaban keçileri kar altında karınlarını doyuruyorlardı. Önce onları görüntüledim. Ardından biraz daha ileride bir boz ayıya denk geldim. Önce çekilmesine aldırış etmedi daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Doğamızın bakir iki canlısını aynı gün görüntülediğim için kendimi şanslı hissediyorum. Doğamız oldukça bakir ve öyle kalmasını umut ediyorum” dedi.