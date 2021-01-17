Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta 'sokağa çıkma' gerginliği: Çok sayıda gözaltı var
[Fotoğraf: AA]
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto eden 200'den fazla kişi gözaltına alındı.
Dün akşam, başkent Tunus ve bazı illerde düzenlenen gösterilerde emniyet güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı.
Emniyet güçleri, 200'ün üzerinde göstericiyi gözaltına aldı.
İçişleri Bakanlığı olayların arka planının araştırılacağını duyurdu.
Tunus Sağlık Bakanlığı COVID-19 tedbirleri kapsamında, 14 Ocak'tan itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
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