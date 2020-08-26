Başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen Kişav, "Kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara verilecek cezalar hapse varabilir." dedi.

Hapis cezasının süresine ilişkin bilgi vermeyen Kişav, yasağı delenler için 100 ila 3 bin dinar (37-110 dolar) para cezasının da uygulamaya konulacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye de virüsün şu ana kadar toplam 20 ile yayıldığını belirtti.

Son zamanlarda vaka sayısında yaşanan artışa dikkati çeken Tunuslu yetkililer, salgın tedbirleri kapsamında 14 Ağustos'ta Kabes ilindeki iki bölgeye giriş-çıkışları yasaklamıştı.

Tunus'ta son verilere göre Covid-19 nedeniyle toplam 71 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 69 vaka tespit edildi.