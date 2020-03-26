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Tunus’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e çıktı
[Fotoğraf: AFP]
Tunus’ta koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki el-Kef kentinde 1 kişinin daha Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Covid-19 testi pozitif çıkan 59 kişi daha bulunduğunu açıklayan Tunus makamları, toplam vaka sayısının 173’e yükseldiğini bildirmişti.
İtalya'dan feribotla gelen bir yolcu nedeniyle salgınla tanışan Tunus, 18 Mart’ta 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ve ülke genelinde karantina hali ilan etmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:11
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