Tunus'un başkentinde bir polis aracına yönelik bombalı intihar saldırısı düzenlendi.

Görgü tanıklarına göre, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi'nin kesişimi üzerindeki polis otosu bombalı intihar saldırısının hedefi oldu.

Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği binasına da yaklaşık 150 metre mesafede yer alan saldırının gerçekleştiği nokta "başkentin kalbi" olarak nitelendiriliyor.

İkinci intihar saldırısı

Tunus İçişleri Bakanlığı, ilk patlamanın ardından başkent Tunus'taki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı.

Tunus'ta peş peşe iki kez intihar saldırısı düzenlendi. Başkentte gerçekleşen saldırılarda polis aracının ve Tunus İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Biriminin hedef alındığı, yaralıların olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/pocltkR9tp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Haziran 2019

Kaynak: AA