Tunus Sağlık Bakanlığı, virüs kaynaklı 84 can kaybı olduğunu, 2 bin 123 yeni vakanın tespit edildiğini ve 1487 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Açıklamada, COVID-19 kaynaklı ölüm sayısının 9 bin 480'e, toplam vaka sayısının 276 bin 727'ye ve iyileşen hasta sayısının 229 bin 754'e yükseldiği duyuruldu.

Lübnan'da son durum

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19'dan 40 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, 2 bin 460 yeni vaka tespit edildiği, 1850 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında vefat sayısının 6 bin 778'e, vaka sayısının 502 bin 299'a yükseldiği, iyileşen sayısının ise 413 bin 175 olduğu kaydedildi.