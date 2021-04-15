Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 73 bin 513 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 673 bin 507’ye çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 170 bin 771 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 3 bin 459 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 361 bin 884'e yükseldi.

Ülkede COVID-19'un daha bulaşıcı türü P1, yayılmaya devam ediyor

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan COVID-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.