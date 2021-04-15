IKBY liderleri, Twitter hesaplarından, Erbil Uluslararası Havalimanı ve Başika'daki Türk üssüne yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Erbil Uluslararası Havalimanı ve Başika'daki Türk askeri üssüne yönelik terör saldırılarını şiddetle kınıyorum ve (saldırıların) arkasındaki terör grubunu kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Silahlı gruplar, Kürdistan Bölgesi sınırından çekilmelidir"

Saldırıların IKBY'nin güvenliğini ve uluslararası koalisyonla iş birliğini zayıflat için açık bir girişim olduğunu vurgulayan Barzani şunları kaydetti:

"Resmi Irak güvenlik güçleri bünyesinde faaliyet göstermeyen silahlı gruplar, Kürdistan Bölgesi sınırından çekilmelidir. Önümüzdeki günlerde Iraklı ve uluslararası ortaklarla bunu gerçekleştirmenin yolları hakkında görüşmelerde bulunacağım."

Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydederek, "Erbil ve Başika'da bu gece meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Soruşturma devam ederken yakın temasta kalma konusunda anlaştık" açıklamasını yaptı.

"Saldırılar, daha fazla gerilime ve Irak'ın istikrarsızlığına yol açacak"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ise Erbil Uluslararası Havalimanı ve Başika'daki Türk üssünü hedef alan saldırıları kınayarak, saldırıların "daha fazla gerilime ve Irak'ın istikrarsızlığına yol açacağını" söyledi.

Barzani, saldırıların Irak'ın ulusal çıkarlarını en üst düzeyde tehdit ettiğini kaydetti.

Saldırıların sürekliliğini ciddiye almanın önemli olduğunu vurgulayan Barzani, IKBY ve Irak'ın bu tür saldırıların arkasındaki gruplarla mücadele etmek için uluslararası koalisyonun desteğiyle koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

"Terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf de saldırıları kınayarak, "Erbil Uluslararası Havalimanı’na ve Başika Türk Askeri Üs Bölgesi'ne yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda düzenlenen saldırıların bölgeye yönelik açık bir tehdit olarak görüldüğünü belirten Maruf, saldırıyı düzenleyen yasa dışı grupların amacının Erbil'i ve bölgedeki güvenlik ve siyasi istikrarı hedef almak olduğuna dikkati çekti.

Maruf, saldırıda şehit düşen Türk askerine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı çocuğa acil şifalar diledi.