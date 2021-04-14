Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.
IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını belirtti.
IKBY İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti.
Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve yakında patlamayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.
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