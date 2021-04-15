Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 00:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile saldırıları görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Erbil ve Başika saldırılarını görüştü.
Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 çocuk yaralandı.
Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik de füze saldırısı gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Barzani, Çavuşoğlu'na Erbil ve Başika saldırıları hakkında bilgi verdi, ayrıca Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.
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