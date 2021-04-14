Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

"Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız"

Çelik, yaptığı paylaşımda, "Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.