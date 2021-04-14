Yargıtay, daha önce ankesörlü telefonla örgütün sözde sivil yöneticileri tarafından ardışık aranmanın FETÖ üyeliği için yeterli delil olduğuna hükmetmişti.

Eski astsubay A.D., FETÖ'nün sözde sivil yöneticileri tarafından arandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltında önce hakkındaki suçlamaları itiraf etti, ancak daha sonra kabul etmediğini söyledi.

İlk derece mahkeme, eski astsubayın FETÖ üyeliğinden cezalandırılmasına hükmetti. Eski astsubay A.D. ise kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme kararı onaylayınca dosya Yargıtay'a gitti.

"Kişinin 'sıfır' saniye aranması da örgüt bağlantısını gösterir"

Dosyayı inceleyen Yargıtay, A.D.'nin ankesörlü telefon ve sabit hattan, kendisi gibi astsubay olan 2 kişiyle birlikte bir kez ardışık arandığını, 42 kez tekil arandığını vurgulayarak verilen cezayı onadı. Yargıtay kararında dikkat çekici bir nokta daha var.

"Sıfır" saniye aranmalarının da sanıkların örgütsel bağlantılarını göstermesi açısından yeterli delil olduğuna hükmedildi.