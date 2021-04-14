Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muharrem İnce'nin tedavisi hastanede devam ediyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan Muharrem İnce'nin tedavisi hastanede devam ediyor.
Başlattığı memleket hareketini partileştirme çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, geçtiğimiz pazartesi koronavirüse yakalandı.
Durumunu sosyal medyadan paylaşan İnce, tedavisinin evde sürdürüldüğünü söylemişti.
Kontrol amaçlı gittiği hastanede tedavisinin burada devam etmesi uygun görülen İnce, hastaneye yatırıldı.
Etiketler: Koronavirüs Muharrem İnce
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