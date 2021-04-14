Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yeni dolandırıcılık sistemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Paylaşımda, dolandırıcılar tarafından son günlerde cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır" sözleri ile bağlantı linkinin yer aldığı mesaj gönderildiği bilgisi verildi. Bu tür mesajın gelmesi halinde bağlantı linkine tıklanmaması uyarısı yapıldı.

Paylaşımda, "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim" sözü yer aldı.