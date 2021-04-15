Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisinden Filistinli gençlere müdahale
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda, Filistinli gençlere saldırdı. İsrail polisi, gençlerden bazılarını da gözaltına aldı.
Eski Şehir’deki Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazının ardından, Şam Kapısı’nda toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.
Zaman zaman tekbir ve sloganlar atan Filistinli gençlere, İsrail polisi ses bombalarıyla müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Gençleri dağıtmak için atlı İsrail polisi bölgede tur attı.
İsrail polisi bazı Filistinli gençleri gözaltına aldı. Olaylarda yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Mescid-i Aksa
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