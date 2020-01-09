Trump, Ukrayna yolcu uçağının mekanik arıza sonucu düştüğüne inanmadığını belirtti.

Trump, "Şüphelerim var trajik bir durum. Birisi hata yapmış olabilir. Bizim sistemimizle ilgisi yok. Engebeli bir bölge üzerinde uçuyordu. Bazıları mekanik arıza diyor ama bundan şüpheliyim. Kara kutu ile belli olur, ideal olanı kara kutuyu Boeing'e vermeleri ama incelenmesi için Fransa ya da başka bir ülkeye verseler de olur. Çok kötü yıkıcı bir olay.” dedi.

Ayrıntılar geliyor...