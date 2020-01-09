İsrail zulmünden bıkan Filistinliler evlerini güvenilir birine satmak için yıllarca bekliyor.

Filistin kanunlarına göre evlerin İsraillilere satılması yasak ve satış için Filistin yönetiminin onayı şart.

Ancak bu evler, karmaşık yöntemler ile Yahudi yerleşimcilere devrediliyor.

Mescid-i Aksa’nın yakınında yaşayan Cevat Siyam, Filistinlilerin evlerinin aracılarla Yahudilere nasıl satıldığını anlatıyor:

"Birleşik Arap Emirlikleri aracı isme, Filistinlilerin evlerini Müslüman turistlere misafir evi yapmak için satın almak istediğini söylüyor. Parayı da onlar veriyor. Bu şekilde Silvan’dan 26 ev aldılar. Sonra hepsi Yahudi yerleşimcilerin eline geçti."

Hedef evler belirlendikten sonra, İsrail ev sahibini cezalarla yıpratıyor. Sonrasında devreye yerel aracılar giriyor. Bu kişiler BAE tarafından destekleniyor ve eve normal değerinin çok üstünde bir fiyat teklif ediliyor.

İş birlikçi, Filistin yönetiminden bir şekilde izin alıyor, ardından da satış gerçekleşiyor. Birkaç ay sonra da Yahudi yerleşimciler bu evlere yerleşiyor.

Evleri korumak için vakıf kuruldu

Kudüs, Eski Şehir'deki Filistinli aileler ise evlerini korumak için bir vakıf kurdu. Mülklerini Filistinlilerin Evlerini Koruma Vakfına devreden aileler, evlerin hukuken satışını engellemiş oluyor.

Filistinlilerin Evlerini Koruma Vakfı Başkanı Mahmut Ali Kaddura, "İsrail yüksek meblağlar ya da BAE gibi aracılar ile evleri almaya çalışıyor. Ancak evler vakıf malı yapıldığı için sonsuza kadar satılması engelleniyor."

Filistinliler İsrail’in Kudüs'teki işgaline rağmen yaşamaya çalışıyor.

Ancak İsrail'in kirli işgal yöntemleri Kudüs'ü Yahudileştirme sürecini giderek daha da hızlandırıyor.