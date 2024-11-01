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Dünya
AA 01.11.2024 06:26

Trump'tan, Harris'in mülakat verdiği kanala 10 milyar dolarlık dava

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump, "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatı yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Trump'tan, Harris'in mülakat verdiği kanala 10 milyar dolarlık dava

CBS News'tan yapılan açıklamada, Trump'ın haber kanalına karşı açtığı davanın tamamen mesnetsiz olduğu ve bu iddiaya karşı sonuna kadar mücadele edileceği belirtildi.

Trump'ın avukatları tarafından Texas eyaletinin Amarillo bölgesindeki federal mahkemeye verilen dava dilekçesinde CBS'in, Harris'in "laf salatası yaptığı zafiyetini örtbas etmek" amacıyla "aldatıcı şekilde manipüle edici davranarak çizgiyi aştığı" öne sürüldü.

Dava dilekçesinde CBS'in ana kaydındaki düzenlemenin, "rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak" için "kasıtlı" yapıldığı, bunun Trump'ı haksız yere dezavantajlı hale düşürdüğü savunuldu.

Texas sakinlerinin de dahil olduğu milyonlarca Amerikalının, üzerinde oynanmış iki röportaj versiyonuyla yanıltılarak kafalarının karıştırıldığı ileri sürülen dava dilekçesinde Trump'a, uğradığı zararlar için 10 milyar dolar tazminat ödenmesi talebinde bulunuldu.

"İddia edildiği gibi kayıtlarda herhangi bir kurgusal oynama yapılmadı"

CBS News'un açıklamasında Trump'ın iddialarının tamamen mesnetsiz olduğu belirtilerek, "Eski başkanın 60 Minutes programına yönelik suçlamaları doğru değil ve iddia edildiği gibi kayıtlarda herhangi bir kurgusal oynama yapılmadı." ifadesi kullanıldı.

CBS'in bu davaya karşı güçlü şekilde savunma yapacağı vurgulanan açıklamada, Harris ile mülakatta yöneltilen soru ve cevaplarının aynı olduğu, "kısa ve uzun" iki ayrı versiyon şeklinde düzenlenmesinin, kullanılan farklı programlardaki süre sınırlamalarına uyması için yapıldığı bildirildi.

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