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Dünya
AA 01.11.2024 05:50

Nijerya'da şiddetli yağış ve sellerde 321 kişi öldü

Nijerya'da aylardır devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi.

Nijerya'da şiddetli yağış ve sellerde 321 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Anambra Valisi Chukwuma Soludo, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı Konutu'nda düzenlenen Ulusal Ekonomik Konseyi (NEC) Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Soludo, nisan-ekim döneminde süren şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin 217 bölgesinde sellerin yaşandığını belirtti.

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 321'e çıktığını kaydeden Soludo, 2 bin 854 kişinin yaralandığını söyledi.

Soludo, sellerden 1,3 milyondan fazla kişinin etkilendiğini dile getirerek, "Seller nedeniyle 740 bin 743 kişi yerinden oldu, 281 bin ev hasar gördü ve 258 bin arazi su altında kaldı." dedi.

Vali Soludo, NEC'in Su Kaynakları ve Sanitasyon Bakanlığını selin yıkıcı etkisini azaltmayı amaçlayan bir adım olarak ülkenin su yolları ve barajlarının durumuna ilişkin kapsamlı bütünlük incelemesi başlatmaya yönlendirdiğini ifade etti.

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