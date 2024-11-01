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Dünya
AA 01.11.2024 00:29

Katil İsrail Gazze'nin kuzeyine saldırdı: Biri bebek 4 Filistinli yaşamını yitirdi

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyine saldırısında biri bebek 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyine 27 gündür karadan devam eden saldırılarda 1200'den fazla Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

Soykırımcı İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırıları 391 gündür devam ederken ordunun Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Abdulvahid ailesinin evi bombaların hedefi oldu.

Saldırı sonucu biri bebek en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıdan etkilenenler Şifa Hastanesi'ne nakledilirken saldırıda bebeğini kaybeden annenin çocuğuna vedası yürekleri burktu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 27 gündür karadan sürdürdüğü saldırıları sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğü duyurdu.
 

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