Katil İsrail Gazze'nin kuzeyine saldırdı: Biri bebek 4 Filistinli yaşamını yitirdi

Soykırımcı İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırıları 391 gündür devam ederken ordunun Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Abdulvahid ailesinin evi bombaların hedefi oldu.

Saldırı sonucu biri bebek en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıdan etkilenenler Şifa Hastanesi'ne nakledilirken saldırıda bebeğini kaybeden annenin çocuğuna vedası yürekleri burktu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 27 gündür karadan sürdürdüğü saldırıları sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğü duyurdu.

