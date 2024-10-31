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Dünya
AA 31.10.2024 21:46

BM: Kemal Advan Hastanesine sevk ettiğimiz tıbbi malzemeler bombalandı

Birleşmiş Milletler (BM), 5 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine ulaştırdıkları tıbbi malzemelerin bombalanarak yok edildiğini bildirdi.

BM: Kemal Advan Hastanesine sevk ettiğimiz tıbbi malzemeler bombalandı
[Fotograf: AA]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin kuzeyinde kuşatmanın sürdüğünü belirten Dujarric, Kemal Advan Hastanesine tıbbi malzemenin Dünya Sağlık Örgütü ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından 5 gün önce götürüldüğünü kaydetti.

Dujarric, hastanelere yönelik saldırılar nedeniyle arama kurtarma ekipleri ve sağlık personelinin görevlerini yerine getirmediğini ifade etti.

BM Sözcüsü, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine ulaştırdıkları tıbbi malzemelerin bombalama sonucu yok edildiğini duyurdu.

Hastanenin işlevsel olup olmadığına ilişkin soruya ise Dujarric, "Gazze'de işlevsel kelimesini kullanmak yanıltıcı olur. Hastaneler ayakta kalmaya çalışıyor." yanıtını verdi.

Gazze'nin kuzeyinde zorla yerinden edilmenin devam ettiğine dikkati çeken Dujarric, sadece bugün 300 Filistinlinin yerinden edildiğini, bunların arasında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğunu bildirdi.

Dujarric, çok kısıtlı insani yardım operasyonlarının dışında İsrail'in Gazze'ye yardım operasyonlarına izin vermediğini belirterek, bunun mevcut insani durumu iyice kötüleştirdiğini söyledi.

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