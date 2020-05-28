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Trump'tan '100 bin can kaybı' paylaşımı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini aşmasını, "üzücü bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi.
Konuya ilişkin mesajını Twitter hesabından paylaşan Trump, "Salgında 100 bin can kaybıyla oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık." ifadesini kullandı.
Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve arkadaşlarına taziyelerini ileten ABD Başkanı, paylaşımını "Tanrı sizinle olsun!" temennisiyle bitirdi.
We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020
Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını 100 bin 467 olarak bildirdi.
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