Konuya ilişkin mesajını Twitter hesabından paylaşan Trump, "Salgında 100 bin can kaybıyla oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık." ifadesini kullandı.

Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve arkadaşlarına taziyelerini ileten ABD Başkanı, paylaşımını "Tanrı sizinle olsun!" temennisiyle bitirdi.

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!