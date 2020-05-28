Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Save The Children kuruluşunun ortak hazırladığı ve bugün açıklanan araştırma, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dünyada 86 milyon çocuk daha yoksulluğa sürüklenebileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, COVID-19'un ekonomide yarattığı olumsuzluklar sonucu, 2020'nin sonuna kadar yoksul çocukların sayısı 86 milyon artabilir. Bu sayı, yüzde 15 artışa tekabül ediyor.

Analizler, ailelerin pandeminin finansal etkisinden korunması için acil adımlar atılmazsa, düşük ve orta gelirli ülkelerde yoksulluk sınırı altında yaşayan çocuk sayısının 672 milyona yükselebileceğine işaret ediyor. Bu sayının 3'te 2'si Sahra Altı Afrika ülkelerinde ve Güney Asya'da olacak.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, koronavirüsün daha önce benzeri görülmemiş sosyo-ekonomik bir krize neden olduğunu ve bu nedenle dünyanın her yerinde ailelerin kaynaklarının yıprandığını söyledi.

"Toplu eyleme geçilmezse zorlukla geçinen aileler yoksulluğa itilebilir"

Fore, "Ailelerin karşı karşıya kaldığı mali zorlukların ölçüsü ve derinliği, çocuk yoksulluğunun azaltılmasında yıllar süren ilerlemeyi geri çekme ve çocukları temel hizmetlerden mahrum bırakma tehlikesini doğuruyor.

Toplu olarak eyleme geçilmezse zorlukla geçinen aileler yoksulluğa itilebilir. En yoksul aileler ise onlarca yıldır görülmemiş yoksunluk seviyelerine maruz kalabilir" diye konuştu.

UNICEF ile Save The Children, ailelerin ani gelir kaybının, gıda ve su dahil temel ihtiyaçlara ulaşım ve sağlık ile eğitim hizmetlerinden yararlanmanın daha da zorlaşacağı anlamına geldiğini, çocuk yaşta evlilik, şiddete maruz kalma ve suistimale uğrama riskini de artırdığını belirtti.

"Bu rapor dünya için bir uyandırma çağrısı"

Save The Children CEO'su Inger Ashing ise, "COVID-19 salgınının şok edici yoksulluk etkileri, çocukları sert bir şekilde vuracak. Çocuklar kısa süreli olsa dahi açlık ve yetersiz beslenme dönemlerine karşı oldukça savunmasızdır. Bu muhtemelen onları yaşamları boyunca etkileyebilir. Şimdi kararlı bir şekilde hareket edersek, en fakir ülkelerin ve en savunmasız çocukların bazılarının karşılaştığı salgın tehlikesini engelleyebilir ve kontrol altına alabiliriz. Bu rapor, dünya için bir uyandırma çağrısı olmalı. Yoksulluk çocuklar için kaçınılmaz değil" değerlendirmesini yaptı.

"Orta Doğu'da çocukların yarısı çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor"

Rapora göre, savaş nedeniyle yoksulluğa itilen çocuk sayısının en yüksek olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi, aynı zamanda gençler arasında en yüksek işsizlik oranlarına da sahip. Bu bölgedeki çocukların neredeyse yarısı “çok boyutlu yoksulluk” içinde yaşıyor.

İki kuruluş, COVID-19'un yoksul hanelerde yaşayan çocukların üzerindeki etkisine cevap vermek ve bu etkiyi hafifletmek için nakit transferi, okulda beslenme ve çocuk parası dahil sosyal koruma sistem ve programlarının hızlı ve büyük ölçüde genişletilmesi çağrısı yaptı.