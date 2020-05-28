Ülkenin özellikle Pencap, Uttar Pradeş, Madya Pradeş ve Racastan eyaletlerinde tarım zararlılarıyla mücadele sürüyor.

Çiftçiler, pamuk ve şeker kamışı gibi mahsüllerin hasat zamanı yaklaşırken tarlalarda tedbiri artırıyor.

"Tencereli" önlem

Racastan eyaletinde bir çiftçi, çekirgeleri tarlasından uzaklaştırmak amacıyla, eline aldığı mutfak malzemeleriyle ses çıkarıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Bu yöntemle çekirgelerin yarısını uzaklaştırmayı başaran çiftçi, kalan çekirgelerin tarlasında tahribata neden olduğunu söylüyor.

Sıcaklık 50 dereceyi buldu

Ülke, çekirgelerin yanı sıra sıcak hava ile de boğuşuyor.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde sıcaklığın 50 derece olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Bunun mevsim normallerine göre son 10 yılın en yüksek değeri olduğu kaydedildi.