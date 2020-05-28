ABD'de Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polisin Floyd'un yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan müdahalesini ortaya koyan görüntülere dayanarak beyaz polis memuru Derek Chauvin hakkında cezai kovuşturma başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Jacob Frey, "Son 36 saattir her şeyden çok tek bir mühim soruyla boğuşuyorum: 'George Floyd'u öldüren adam neden hapiste değil?' Hiç tehdit görmedim. Bu tür bir gücün gerektiğine işaret eden hiçbir şey görmedim." ifadesini kullandı.

ABD sokakları karıştı. Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine tepki büyüyor. pic.twitter.com/6nuurwWPq6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2020

"En basit insani duygudan yoksundu"

Minneapolis Belediye Başkanı Frey, daha önce de polisin Floyd'a davranışı nedeniyle şehrin siyahi vatandaşlarından özür dilemişti.

Frey, "Siyah olmak, ölüm cezası olmamalı. 5 dakika boyunca beyaz bir polis memurunun dizini siyah bir adamın boynuna bastırmasını izledik. 5 dakika boyunca! Biri sizden yardım istiyorsa yardım etmeniz gerekir. Bu polis memuru en basit insani duygudan yoksundu." diye konuşmuştu.

Belediye Başkanı Frey, soruşturma açılması beklenmeden polislerin görevden ihraç edilmesiyle ilgili olarak "Doğru karar." değerlendirmesinde bulunmuştu.