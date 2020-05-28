Dorsey, Trump ile yaşanan "bilgiyi doğrulama" tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin faaliyetlerinden sorumlu kişinin sonuç itibarıyla kendisi olduğunu belirterek, seçim süreçleriyle ilgili yanlış ya da tartışmalı bilgilere dikkat çekmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Twitter CEO'su, bunun kendilerini "gerçeğin hakemi" yapmayacağını kaydederek, amaçlarının tutarsız ifadeleri bağlantılandırmak olduğunu, bu sayede insanların değerlendirmede bulunabileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump, olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmişti.

ABD Başkanı, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın, perşembe günü sosyal medya platformlarına ilişkin bir kararname imzalayacağını açıkladı.