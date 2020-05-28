Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim talebim çerçevesinde, FBI ve Adalet Bakanlığı, George Floyd'un üzücü ve trajik ölümüne ilişkin iyi bir soruşturma yürütüyor. Ben bu soruşturmanın hızlandırılmasını talep ettim." ifadesini kullandı.

Yerel güvenlik birimlerinin soruşturmada yaptığı işten dolayı da memnun olduğunu vurgulayan Trump, "George'un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Adalet yerini bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti. "Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

Minnesotalı vekil ve senatörlerden mektup

Minnesota milletvekilleri Ilhan Omar ve Betty McCollum ile senatörler Amy Klobuchar ve Tina Smith, eyalet ve bölge başsavcılarına gönderdikleri mektupta, Minneapolis kentinde yaşanan hadisenin takipçisi olduklarını belirtti ve Floyd’un ölümüyle ilgili her türlü detayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Tamamı Demokrat olan vekil ve senatörlerin mektubunda, ''Bulguların gün ışığına çıktığını ve yetkili makamların davayı incelediğini anlasak da olayın ciddiyetinden dolayı ek bir bağımsız araştırmanın gerektiğini düşünüyoruz. Tüm video görüntüleri dahil, her türlü kanıtın hızlı bir şekilde güvence altına alınması konusunda agresif bir takip yapmanızı istiyoruz.'' ifadesine yer verildi.

Eyalet temsilcileri, anayasal hakların ihlaliyle ilintili olduğunu belirttikleri bu hadisenin soruşturulması kapsamında, aşırı güç kullanarak Floyd’un ölümüne sebep olan polis memurlarının daha önceki tutuklama hadiselerinde bir suistimalin yaşanıp yaşanmadığına dair bilgilere de bakılmasını talep etti.