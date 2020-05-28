Haber Giriş: Kaynak: AA
Malavi'de 400 kişi karantina merkezinden kaçtı
Malavi'nin Blantyre kentinde, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden 400 kişinin firar ettiği açıklandı.
Yetkililer, Güney Afrika'dan dönen 400 kişinin Blantyre'deki Kamuzu Stadyumu'nda kurulan karantina merkezinden kaçtığını açıkladı.
Kentin her bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiği, kaçanların bulunması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.
Malavi'de şimdiye kadar 101 COVID-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs Malavi karantina merkeziSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 02:29
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