Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Dört ülkeden Çin'in 'Hong Kong' kararına tepki
[Fotoğraf: Reuters]
ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’na yönelik tepki açıklaması yaptı.
Söz konusu açıklamada, Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından bugün kabul edilen yasa için "Pekin'in Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin derin endişelerimizi tekrarlıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Hong Kong'un "Özgürlüğün Kalesi" olarak tanımlandığı açıklamada, yeni yasanın bölgede yaşayanların özgürlüğünü kısıtlayacağına ve Hong Kong'un otonom yapısına zarar vereceğine dikkat çekildi.
Etiketler: Hong Kong güvenlik yasasıSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 16:34
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