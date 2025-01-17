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Dünya
AA 17.01.2025 22:17

Trump'ın yemin töreni aşırı soğuk hava nedeniyle Kongre binasında yapılacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak Başkanlık yemin töreninin, o tarihte beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını duyurdu.

Trump'ın yemin töreni aşırı soğuk hava nedeniyle Kongre binasında yapılacak

Trump, Truth Social adlı sosyal media platformundan yemin törenine ilişkin açıklama yaptı.

"Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim" ifadelerini kullanan Trump, yemin töreninin yapılacağı gün Washington DC'de rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığının ciddi derecede düşeceğine yönelik hava tahmini raporlarına dikkati çekti.

Trump, "Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak'ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var." değerlendirmesinde bulundu.

Soğuk hava şartları nedeniyle törendeki dua ve açılış konuşmalarının ABD Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılacağını belirten Trump, bunun herkes için ve özellikle de geniş TV izleyicileri için çok güzel bir deneyim olacağını belirtti.

Trump, 20 Ocak'ta gündüz yapılacak yemin töreni dışındaki etkinliklerde ise bir değişiklik olmadığını kaydederek, "Her halükarda, yemin törenine katılmayı düşünenler iyi giyinsin." şeklinde uyarıda bulundu.

20 Ocak’ta öğlen saatlerinde yapılacak yemin töreninden bir gün önce saat 15.00'te Capital One Arena'da Zafer Mitingi gerçekleştirilecek, yemin töreni günü akşamı da üç ayrı açılış balosu yapılacak.

ABD'de en son 1985'te aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eski Başkan Ronald Reagan'ın yemin töreni Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılmıştı.

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