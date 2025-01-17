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Dünya
AA 17.01.2025 19:31

ABD'de TikTok'un satılmaması halinde yasaklanmasını öngören yasa onaylandı

ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören Kongre kararını onayladı.

ABD'de TikTok'un satılmaması halinde yasaklanmasını öngören yasa onaylandı

Yüksek Mahkeme, bugün aldığı kararla Çinli ana şirketle olan bağlarını kesmemesi halinde, "ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle" ABD'de kullanımının yasaklanmasını öngören federal yasanın uygulanmasının önünü açtı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine ilişkin iyi desteklenen ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.

Bununla birlikte, mevcut telefon ve tablet gibi cihazlarda yüklü olan uygulamanın kullanılmaya devam edilebileceği ancak güncellenemeyeceği belirtildi.

Mahkeme dosyalarına göre, Adalet Bakanlığında görevli avukatlar, güncellenemeyen uygulamanın sonunda çalışmaz hale geleceğini ifade etti.

TikTok'un, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve resmen başlayacağı 20 Ocak'tan bir gün öncesine kadar satış kararı alması durumunda, Yüksek Mahkemenin kararı 90 güne kadar bekletilecek.

19 Ocak'a kadar satış olmazsa yasak yürürlüğe girecek

Ana şirketi Çin merkezli ByteDance'in platformun haklarını devretmemesi durumunda uygulamanın ABD'deki faaliyetlerini kısıtlayacak yasa, 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Hem ABD Başkanı Joe Biden hem de seçilmiş başkan Donald Trump geçmişte, uygulama hakkında endişelerini dile getirmiş, TikTok yönetimi, bu endişelerin spekülatif olduğunu savunmuştu.

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

ABD Senatosu ayrıca Nisan 2024'te, TikTok'a "ya sat ya da yasaklanırsın" diyen yasa tasarısını kabul etmişti.

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