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Dünya
AA 17.01.2025 16:20

Rusya: Ukrayna, ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Belgorod'a saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus toprağı Belgorod bölgesine ABD yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu ve buna cevap verileceğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna, ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Belgorod'a saldırı girişiminde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Ukrayna topraklarından Belgorod bölgesindeki unsurlara ATACMS füzeleriyle saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Bölge üzerinde 6 ATACMS füzesinin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırı girişiminde ölü ve hasarın olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın bu eylemlerine karşılık verileceği vurgulanarak, "Rusya Savunma Bakanlığı, misilleme amaçlı saldırı düzenleme yönünde önlemler alacak." ifadesi kullanıldı.

ABD ile İngiltere'nin, geçen yıl Ukrayna'nın Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmasına izin verdiği bildirilmişti.

Ukrayna zaman zaman ATACMS ve Fırtına Gölgesi (Storm Shadow) seyir füzeleriyle Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, buna cevaben Ukrayna'nın enerji unsurlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını açıklamıştı.

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