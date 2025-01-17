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Dünya
AA 17.01.2025 16:06

İsrail kabinesi, ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, siyasi, güvenlik ve insani yönleriyle ele alındığında anlaşmanın savaşın hedeflerini desteklediğini ortaya koyması üzerine güvenlik kabinesi tarafından onaylandığı ve anlaşmanın hükümetin onayına sulduğu belirtildi.

Hükümetin de Hamas ile uzlaşmaya varılan ateşkes ve karşılıklı ateşkesi görüşmek üzere bugün toplanması bekleniyor.

Netanyahu'dan "ABD'den teminat aldık" açıklaması

Öte yandan, Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını söyledi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, güvenlik kabinesine hitap eden Netanyahu, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başarısız olması durumunda Gazze'ye saldırıların devam edeceği yönünde ABD'den teminat aldığını vurguladı.

Netanyahu, "Her iki başkandan da - hem Biden hem Trump - anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin başarısız olması ve Hamas'ın güvenlik taleplerimizi kabul etmemesi halinde ABD'nin desteğiyle yoğun çatışmalara geri döneceğimize dair kesin garantiler aldık." ifadesini kullandı.

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