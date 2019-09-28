Dünya
Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti28 Eylül 2019 Cumartesi 03:42 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 03:47
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker'ın, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle görevini bıraktığı ifade edildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, 2017 yılından bu yana Ukrayna Özel Temsilciliği görevini yürüten Volker'ın istifa ettiği belirtildi.
ABD Başkanı Trump'a yönelik azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizinde adı geçen Volker'ın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya istifasını sunduğu kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Kurt Volker azil süreci abd Trump Ukrayna