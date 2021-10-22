Tarihin en sansasyonel ABD başkanlarından biri olan Trump, Truth Social adlı yeni bir sosyal medya platformu kurdu.

Konuyla ilgili basın açıklamasında, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

ABD’de yeni bir sosyal medya savaşı başlatacak hamleye giden yolun başlangıcı ise 6 yıl öncesine dayanıyor.

İlk savaş geleneksel medya ile başladı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden itibaren, aralarında CNN ve New York Times'ın da bulunduğu, ülkenin önde gelen pek çok basın kuruluşuna karşı savaş ilan etti.

Yalan haber yapmakla suçladığı basın kuruluşlarını, "halkın gerçek düşmanı" ilan eden Trump'ın savaşı öyle bir hal aldı ki, Collins sözlüğü, 2017 yılında Fake News'i (Sahte haber) yılın sözcüğü seçti.

[''Sahte Haber, halkın gerçek düşmanı'']

ABD'nin medya kuruluşları "Sahte haber yapan medya benim değil, Amerikan halkının düşmanı" diyerek medyaya saldıran ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kazan kaldırdı. ABD merkezli Boston Globe gazetesinin çağrısıyla, ülke çapında yaklaşık 350 haber kuruluşu özgür basın kampanyası başlattı.

Beyaz Saray’da CNN muhabirinin azarlanması ise gerilimi zirveye çıkardı.

Trump'ın yeni favorisi: Twitter

Geleneksel medyayı haberleri çarpıtmakla suçlayan Trump, kendisine sözcü olarak sosyal medyayı seçti.

Hem ulusal hem de uluslararası gündeme buradan yön verdi. Sosyal medyayı en aktif kullanan lidere dönüştü.

Bu süreçte en fazla kullandığı platform ise Twitter oldu.

Ancak Twitter’ın Trump’ın paylaşımlarına bilgi doğrulama etiketi koyması, eski başkanı adeta çileden çıkardı ve bu kez Trump - sosyal medya savaşı başladı.

Twitter'ın Trump ile mücadelesi

ABD Başkanı daha sonra, sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzaladı.

Trump'ın tehditlerine adeta meydan okuyan Twitter bu kez de, ABD Başkanı'nın Minneapolis'teki olaylarla ilgili paylaşımına "şiddeti yüceltme" etiketi ekledi.

Twitter'a kendi hesabından da cevap veren Trump, sosyal medya platformuna Çin ve Demokratlar üzerinden yüklendi.

"Twitter, Çin ve radikal solcu Demokrat Parti'nin söylediği yalanlar ve yaptığı propagandaya ilişkin hiçbir şey yapmıyor. Twitter, Cumhuriyetçileri, muhafazakarları ve ABD Başkanını hedef alıyor."

Twitter’da videoları silinen, snapchat’te kampanya sayfası durdurulan Trump, Facebook’tan da 2023 yılına kadar ambargo yedi

Böylece Trump, sosyal medyada sessizliğe gömüldü.

2022'de halka açılıyor

2024 yılında yapılacak seçimler için iddialı konuşan eski başkan sessizliğini şimdi Truth Social ile bozmaya hazırlanıyor.

Gelecek ay lansmanı yapılacak platform, 2022’nin ilk çeyreğinde halka açılacak.

Truth Social’ın dev rakipleri karşısında ne kadar başarılı olacağını ise zaman gösterecek.

Truth hakkında neler biliniyor?

TRUTH Social, Digital World Acquisition Corp. ile birleşme yoluyla halka açılmayı hedefleyen ve yakın zamanda kurulmuş bir şirket olan Trump Media & Technology Group (TMTG) tarafından hazırlandı.

Trump'ı yeni sosyal medya platformu TRUTH Social, Twitter'a çok benzeyen bir kullanıcı arayüzüne sahip.

Potansiyel kullanıcılar, App Store’da yayınlanan uygulamanın önizlemesinin ekran görüntülerini paylaştı.

TRUTH Social uygulamasında insanlar birbirlerini takip ederek mesaj gönderebiliyor.

Uygulamanın arayüzü, özellikle kullanıcı profil sayfası, Twitter'la büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

Eski başkan, daha önce Haziran ayında kalıcı olarak kapatılan "Donald J. Trump'ın Masasından" adlı bir web sayfası işletmişti .





