Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün ordusu: Suriye'den uyuşturucu taşıyan İHA'yı düşürdük
[Temsili fotoğraf: AA]
Ürdün ordusu, Suriye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ülkeye uyuşturucu madde taşınması girişiminin engellendiğini açıkladı.
Ordunun internet sitesinden yapılan açıklamada engelleme işleminin, ülkenin doğusundaki askeri birliklerce gerçekleştirildiği bildirildi.
Suriye'den Ürdün topraklarına gelen bir İHA'nın takip sistemiyle izlendiği ve düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İHA'nın düşürüldüğü bölgeye çok sayıda askerin intikal ettiği ve arama yapıldıktan sonra yüklü miktarda uyuşturucu maddenin bulunduğu kaydedildi.
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