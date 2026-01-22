Trump'ın tehditleri ABD müttefiklerini küresel bir kopuşla yüzleşmeye zorluyor

Başkan Donald Trump, ikinci döneminin ilk yılını doldururken İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.

Trump, müttefiklerini endişelendiren Grönland konusundaki söylemlerinde geri adım atarak, bölgeyi almak için askeri güç kullanmayacağını ifade etti. Ancak Trump'ın konuşması sırasında Grönland'dan defalarca farklı bir ülke olan "İzlanda" olarak bahsetmesi dikkat çekti.

Trump, dünya liderlerine ve bankacılara hitaben şunları söyledi:

"Güç kullanmayacağım. Burayı, tarihimiz boyunca edindiğimiz diğer pek çok bölge gibi, tıpkı Avrupalı ulusların yaptığı gibi almak istiyorum."

"Dünya artık ham güçle tanımlanıyor"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump’ın konuşmasından saatler önce yaptığı açıklamada, uluslararası düzendeki değişimin kalıcı ve sarsıcı olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, "Artık ekonomik, askeri, teknolojik veya jeopolitik olsun, ham gücün tanımladığı bir dünyada yaşıyoruz. Birçoğumuzun hoşuna gitmese de dünyayı olduğu gibi kabul etmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Kanada'dan "yeni bir dünya düzeni" vurgusu

Kanada Başbakanı Mark Carney de Davos'ta tarihi bir konuşma yaparak jeopolitik manzaradaki durumu bir "geçiş" değil, "kopuş" (rupture) olarak nitelendirdi.

Carney, büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu silah, gümrük vergilerini koz ve tedarik zincirlerini ise istismar edilecek zayıflıklar olarak kullanmaya başladığını belirtti.

Atlantik ötesi bağlar tehlikede

ABD ve Avrupa, 1,9 trilyon dolarlık ikili ticaret hacmiyle dünyanın en sıkı ekonomik ve askeri bağına sahip.

Ancak Trump'ın Grönland üzerindeki baskısı ve müttefiklerine yönelik gümrük vergisi tehditleri bu bağı temelinden sarsıyor.

Bazı uzmanlara göre, ABD'nin Danimarka'yı Grönland'dan çıkarmak için askeri güç kullanması, NATO'nun bir konsept olarak sona ermesi anlamına gelecek.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, "Şimdiye kadar yeni başkanı yatıştırmaya çalıştık. Ancak o kadar çok kırmızı çizgi aşıldı ki öz saygınızı seçmek zorundasınız. Mutlu bir vasal olmak bir şeydir, mutsuz bir köle olmak bambaşka bir şey" diyerek Avrupa'nın sabrının tükendiği mesajını verdi.