Çok Bulutlu -1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 22.01.2026 06:46

Trump'ın tehditleri ABD müttefiklerini küresel bir kopuşla yüzleşmeye zorluyor

ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçirmeye yönelik agresif kampanyası, Avrupa'dan Kanada'ya kadar Washington'un tüm dostlarını sarstı. Müttefik liderler, "eski düzenin geri gelmeyeceğini" kabul etmeleri konusunda birbirlerine çağrıda bulunuyor.

Trump'ın tehditleri ABD müttefiklerini küresel bir kopuşla yüzleşmeye zorluyor

Başkan Donald Trump, ikinci döneminin ilk yılını doldururken İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.

Trump, müttefiklerini endişelendiren Grönland konusundaki söylemlerinde geri adım atarak, bölgeyi almak için askeri güç kullanmayacağını ifade etti. Ancak Trump'ın konuşması sırasında Grönland'dan defalarca farklı bir ülke olan "İzlanda" olarak bahsetmesi dikkat çekti.

Trump, dünya liderlerine ve bankacılara hitaben şunları söyledi:

"Güç kullanmayacağım. Burayı, tarihimiz boyunca edindiğimiz diğer pek çok bölge gibi, tıpkı Avrupalı ulusların yaptığı gibi almak istiyorum."

"Dünya artık ham güçle tanımlanıyor"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump’ın konuşmasından saatler önce yaptığı açıklamada, uluslararası düzendeki değişimin kalıcı ve sarsıcı olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, "Artık ekonomik, askeri, teknolojik veya jeopolitik olsun, ham gücün tanımladığı bir dünyada yaşıyoruz. Birçoğumuzun hoşuna gitmese de dünyayı olduğu gibi kabul etmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Kanada'dan "yeni bir dünya düzeni" vurgusu

Kanada Başbakanı Mark Carney de Davos'ta tarihi bir konuşma yaparak jeopolitik manzaradaki durumu bir "geçiş" değil, "kopuş" (rupture) olarak nitelendirdi.

Carney, büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu silah, gümrük vergilerini koz ve tedarik zincirlerini ise istismar edilecek zayıflıklar olarak kullanmaya başladığını belirtti.

Atlantik ötesi bağlar tehlikede

ABD ve Avrupa, 1,9 trilyon dolarlık ikili ticaret hacmiyle dünyanın en sıkı ekonomik ve askeri bağına sahip.

Ancak Trump'ın Grönland üzerindeki baskısı ve müttefiklerine yönelik gümrük vergisi tehditleri bu bağı temelinden sarsıyor.

Bazı uzmanlara göre, ABD'nin Danimarka'yı Grönland'dan çıkarmak için askeri güç kullanması, NATO'nun bir konsept olarak sona ermesi anlamına gelecek.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, "Şimdiye kadar yeni başkanı yatıştırmaya çalıştık. Ancak o kadar çok kırmızı çizgi aşıldı ki öz saygınızı seçmek zorundasınız. Mutlu bir vasal olmak bir şeydir, mutsuz bir köle olmak bambaşka bir şey" diyerek Avrupa'nın sabrının tükendiği mesajını verdi.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Grönland Kanada
Sıradaki Haber
ABD mahkemesinden polis şiddetine onay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:53
Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor: 81 ilde denetim
07:17
James Webb uzaya sızan kavurucu bir ötegezegeni ortaya çıkardı
07:10
Zona aşısı biyolojik yaşlanmayı yavaşlatıyor olabilir
07:02
Jeff Bezos, uzaya binlerce uyduluk ağ kuracak
07:00
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
06:58
Sosyalleşmek için yapay zeka kullanımı depresyon ve kaygı ile ilişkilendiriliyor
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
FOTO FOKUS
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ