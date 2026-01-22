Ryanair yöneticisinden Elon Musk'a bilek güreşi daveti

İki iş insanı arasındaki söz düellosu, O’Leary’nin mühendislik karmaşası ve aerodinamik sürtünme gibi nedenlerle Boeing 737 filosuna Starlink internet hizmetini kurmayı reddetmesiyle başladı.

Son birkaç gündür birbirlerine "aptal" diyerek hakaret eden ikiliden Musk, Ryanair’i satın alabileceğini imma etmişti. O’Leary ise bu duruma, "Musk, havayolu mülkiyet kurallarını, uçak aerodinamiğinden bile daha az biliyor" sözleriyle karşılık verdi.

"Dünyayı eğlendirmenin en iyi yolu"

The Independent tarafından mülakat sırasında önerilen bilek güreşi fikrini "dahice" olarak nitelendiren O’Leary, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bence Musk’a bir bilek güreşi maçı için meydan okumalıyız. Bunu iki aptalın yapması gerektiği gibi çözelim: İki yaşlı adamın bilek güreşi yapması veya boks maçı gibi bir şey. Bu, dünyayı eğlendirmenin en iyi yolu olabilir."

Benzer bir olay 1992 yılında Southwest Airlines'ın kurucusu Herb Kelleher tarafından bir slogan anlaşmazlığını çözmek için gerçekleştirilmişti.

X platformuna ve Musk’a eleştiri

Ryanair, bu tartışmaların ardından sadece Musk ve "X’teki diğer aptallar" için geçerli olduğu iddia edilen bir koltuk indirimi başlattı.

O’Leary, Musk’ın sosyal medya platformunu "foseptik çukuru" olarak adlandırsa da havayolunun hesabını platformdan çekmeyeceğini belirtti.

İnsanları sosyal medyada isimsiz paylaşımlar yapmak yerine seyahat etmeye ve gerçek insanlarla etkileşim kurmaya davet eden O’Leary, Musk’ın Tesla’larına karşılık favori aracının bir traktör olduğunu da sözlerine ekledi.