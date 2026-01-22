Açık -0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 22.01.2026 06:37

ABD mahkemesinden polis şiddetine onay

Minnesota'daki bir federal yargıcın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının barışçıl protestocuları gözaltına almasını ve onlara biber gazıyla müdahale etmesini engelleyen kararı, bir üst mahkeme tarafından geçici olarak kaldırıldı.

ABD mahkemesinden polis şiddetine onay

Sekizinci ABD Temyiz Mahkemesi, Adalet Bakanlığının talebi üzerine, Yargıç Katherine Menendez tarafından geçen cuma günü yayınlanan ihtiyati tedbir kararını idari olarak durdurdu.

Menendez'in kararı; ICE ajanlarının barışçıl protestoculara misilleme yapmasını, onları gözaltına almasını, biber gazı veya benzeri ölümcül olmayan mühimmat kullanmasını ve sürücüleri makul bir sebep olmaksızın durdurmasını yasaklıyordu.

Yargıç Menendez, kısıtlamaları getirdiğinde federal göçmenlik bürosu ajanlarının eylemlerinin, protestocuların anayasal hakları üzerinde "caydırıcı bir etkisi" olduğuna hükmetmişti.

İç Güvenlik Bakanlığından müdahale savunması

Karar öncesinde İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, ICE'ın taktiklerini savunarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Bakanlığımız, hukukun üstünlüğünü korumak, memurlarımızı ve kamuoyunu tehlikeli isyancılardan muhafaza etmek için anayasal ve uygun önlemler almaktadır."

JD Vance’in ziyareti ve artan gerilim

Mahkemenin bu hamlesi, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Perşembe günü Minneapolis'i ziyaretiyle aynı zamana denk geldi. Beyaz Saray, Vance'in yerel liderlerle bir araya geleceğini ve Minneapolis'te "huzur ve düzenin yeniden tesisi" üzerine odaklanan bir konuşma yapacağını bildirdi.

Minnesota'daki ICE faaliyetleri, 37 yaşındaki üç çocuk annesi Renee Good'un bir federal ajan tarafından öldürülmesinin ardından şiddetli eleştirilere maruz kalmıştı.

Good'un ölümü eyalet genelinde ve ülke çapında kitlesel protestolara yol açarken, eyalet yetkilileri federal ajanların varlığını "federal istila" olarak tanımlayarak anayasaya aykırı bulduklarını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı ise bu süreçte, ICE operasyonlarını engellemekle suçladığı Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey dahil olmak üzere bazı önde gelen Demokrat isimler hakkında mahkeme celbi çıkardı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Kanada, 100 yıl sonra ABD ile savaşa hazırlık yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:52
ABD'den şüphe eden Avrupa kendi nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi planlıyor
06:52
Trump'ın tehditleri ABD müttefiklerini küresel bir kopuşla yüzleşmeye zorluyor
06:38
Kastamonu'da tarihi konak küle döndü
06:35
Kanada, 100 yıl sonra ABD ile savaşa hazırlık yapıyor
06:29
Ryanair yöneticisinden Elon Musk'a bilek güreşi daveti
06:21
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Küba'ya petrol göndermeye devam edeceğiz
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
FOTO FOKUS
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ