ABD mahkemesinden polis şiddetine onay

Sekizinci ABD Temyiz Mahkemesi, Adalet Bakanlığının talebi üzerine, Yargıç Katherine Menendez tarafından geçen cuma günü yayınlanan ihtiyati tedbir kararını idari olarak durdurdu.

Menendez'in kararı; ICE ajanlarının barışçıl protestoculara misilleme yapmasını, onları gözaltına almasını, biber gazı veya benzeri ölümcül olmayan mühimmat kullanmasını ve sürücüleri makul bir sebep olmaksızın durdurmasını yasaklıyordu.

Yargıç Menendez, kısıtlamaları getirdiğinde federal göçmenlik bürosu ajanlarının eylemlerinin, protestocuların anayasal hakları üzerinde "caydırıcı bir etkisi" olduğuna hükmetmişti.

İç Güvenlik Bakanlığından müdahale savunması

Karar öncesinde İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, ICE'ın taktiklerini savunarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Bakanlığımız, hukukun üstünlüğünü korumak, memurlarımızı ve kamuoyunu tehlikeli isyancılardan muhafaza etmek için anayasal ve uygun önlemler almaktadır."

JD Vance’in ziyareti ve artan gerilim

Mahkemenin bu hamlesi, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Perşembe günü Minneapolis'i ziyaretiyle aynı zamana denk geldi. Beyaz Saray, Vance'in yerel liderlerle bir araya geleceğini ve Minneapolis'te "huzur ve düzenin yeniden tesisi" üzerine odaklanan bir konuşma yapacağını bildirdi.

Minnesota'daki ICE faaliyetleri, 37 yaşındaki üç çocuk annesi Renee Good'un bir federal ajan tarafından öldürülmesinin ardından şiddetli eleştirilere maruz kalmıştı.

Good'un ölümü eyalet genelinde ve ülke çapında kitlesel protestolara yol açarken, eyalet yetkilileri federal ajanların varlığını "federal istila" olarak tanımlayarak anayasaya aykırı bulduklarını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı ise bu süreçte, ICE operasyonlarını engellemekle suçladığı Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey dahil olmak üzere bazı önde gelen Demokrat isimler hakkında mahkeme celbi çıkardı.