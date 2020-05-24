İngiltere merkezli tıp dergisi Lancet’te yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump tarafından "tavsiye" edilen ve Trump’ın koronavirüsten korunmak için her gün aldığını iddia ettiği ilaçlar ölüm oranını artırıyor.

"İlaçlar tedavide etkisiz"

Lancet’teki makaleye göre, Trump’ın iddiasının aksine, Klorokin ve Hidroksiklorokin ilaçları COVID-19 tedavisinde bir etki göstermiyor; aksine bu ilaçların ölüm oranını artırdığı düşünülüyor.

Dergideki makalede, bu ilaçların tedavide kullanılmaya başlanmasıyla ölüm oranının yüzde 16’dan yüzde 18’e yükseldiği ifade edildi. Bu ilaçları almayan koronavirüs hastalarının ölüm oranının ise yüzde 9’da kaldığı belirtildi.

Trump: Virüsten korunmak için ilacı alıyorum

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında virüsten korunmak için Hidroksiklorokin ilacını aldığını ifade etmişti.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Bunu kesinlikle doğrulayabilirim. Başkanın kendisinin de söylediği gibi ilacı alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, söz konusu ilaca dair yaptığı açıklamada, "İlacı alan kaç kişi olduğunu bilseydiniz çok şaşırırdınız. Ön cephede çalışanlar, birçoğu alıyor" dedi.