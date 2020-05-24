İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.

Çok sayıda bakan ve milletvekili, Netanyahu’ya destek vermek için mahkemeye geldi.

Netanyahu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, polisle savcıların kendisine komplo kurduğunu iddia ederek, duruşmanın canlı yayımlanmasını istedi.

[Fotoğraf: Reuters]

İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken polis helikopteri de havadan destek sağladı.

Netanyahu karşıtları ve destekçileri gösteri düzenledi

Duruşma öncesi Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde gösteri düzenleyen muhalifler, Netanyahu’yu istifaya davet etti.

Netanyahu taraftarları ise mahkeme yakınında toplanarak İsrail Başbakanı'na destek verdi.

[Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler duruşma önce protesto düzenledi | Fotoğraf: Reuters]

Yargılama uzun sürebilir

2 Mart'ta yapılan erken genel seçimin ardından kurulan yeni koalisyon hükümetinin başına geçen ve İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten siyasetçi olan Netanyahu'nun yargılanmasının uzun süreceği belirtiliyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu, Meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunmuş ancak yeterli desteği bulamayınca başvurusunu geri çekmişti. Bunun üzerine Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkındaki iddianameyi 28 Ocak'ta mahkemeye göndermişti.