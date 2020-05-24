Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili verileri güncelledi.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 13 artarak 11 bin 672'ye ulaştı.

Vaka sayısının 172 artışla 45 bin 236'ya çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 5 bin 822'ye yükseldi.

Tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşama olumlu geçti

Hollanda hükümeti, 19 Mayıs'ta tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşamanın olumlu geçtiğini belirterek, 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı.