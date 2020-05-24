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Hollanda'da can kaybı 5 bin 822'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 5 bin 822'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili verileri güncelledi.
Ülkedeki hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 13 artarak 11 bin 672'ye ulaştı.
Vaka sayısının 172 artışla 45 bin 236'ya çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 5 bin 822'ye yükseldi.
Tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşama olumlu geçti
Hollanda hükümeti, 19 Mayıs'ta tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşamanın olumlu geçtiğini belirterek, 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı.
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