İsrail polisi, bu kez bayram namazı için toplanan Filistinlilere engel olmaya çalıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan çok sayıda Filistinli, bayram namazını kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapısı önünde kılmak istedi.

Bunun için Harem-i Şerif'in yer aldığı Eski Şehir bölgesine gittiler. Ancak burada barikatla karşılaştılar. İsrail polisi, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına engel oldu. Bunun üzerine arbede yaşandı.

4 Filistinli gözaltına alındı. Filistinliler bütün engellemelere rağmen Mescid-i Aksa'nın kapısına ulaşmayı başardılar, bayram namazını kıldılar.

Mescid-i Aksa salgın nedeniyle 2 ayı aşkın süredir kapalı.