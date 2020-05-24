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İsrail bayram sabahında da saldırdı
İsrail, Filistinlilere yönelik zulmünü bayramda da sürdürdü. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapısı önünde bayram namazı kılmak için bir araya gelen Filistinlilere engel olmak istedi.
İsrail polisi, bu kez bayram namazı için toplanan Filistinlilere engel olmaya çalıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan çok sayıda Filistinli, bayram namazını kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapısı önünde kılmak istedi.
Bunun için Harem-i Şerif'in yer aldığı Eski Şehir bölgesine gittiler. Ancak burada barikatla karşılaştılar. İsrail polisi, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına engel oldu. Bunun üzerine arbede yaşandı.
4 Filistinli gözaltına alındı. Filistinliler bütün engellemelere rağmen Mescid-i Aksa'nın kapısına ulaşmayı başardılar, bayram namazını kıldılar.
Mescid-i Aksa salgın nedeniyle 2 ayı aşkın süredir kapalı.
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