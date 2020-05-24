Haber Giriş: Kaynak: AA
Sudan'da COVID-19 kaynaklı vaka ve ölümler artıyor
[Fotoğraf: AA]
Sudan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 146’ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 250 yeni COVID-19 vakası tespit edildiği, 9 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Vaka sayısının 3 bin 628'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 146’ya çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 424 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını sudanSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 15:15
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