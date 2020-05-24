Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki verilere göre, 21 Mayıs'ta günlük uçuş trafiği 121 bin 65'e ulaştı; 28 Şubat'ta bu sayı 194 bindi.

ABD hava sahasındaki uçuş trafiğinin diğer ülkelere göre çok daha fazla olması radara yansıdı.

Dünya çapındaki ticari uçuş trafiğinin, nisan ayının 3'üncü haftasından bu yana yukarı yönlü ivme kazandığı kaydedildi.

Koronavirüs salgını sonrası hava yolu şirketleri uçuşlarını iptal etmiş, sektör ciddi bir krize sürüklenmişti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) nisan başı ilk verilerine göre, dünya genelinde yolcu sayısında yüzde 80 oranında düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre bu ay, ticari uçuşlarda yüzde 71,7'lik bir düşüş söz konusu.

Haziranda trafik artacak

Haziran ayında dünya genelinde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte uçuş trafiğinin de artması bekleniyor.