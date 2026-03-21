Dünya
AA 21.03.2026 21:42

Trump'ın kampanyasını soruşturan eski FBI Direktörü hayatını kaybetti

ABD'de Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkilediği iddiaları soruşturan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Robert Mueller'ın 81 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Trump'ın kampanyasını soruşturan eski FBI Direktörü hayatını kaybetti

Mueller'ın ailesi, eski FBI Direktörü'nün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediğine dair iddiaları soruşturan Mueller'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek" ifadelerini kullandı.

FBI Direktörlüğünden özel yetkili savcılığa

11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından yalnızca bir hafta önce FBI Direktörlüğü görevini üstlenen Mueller, bu görevi 2013'e kadar yürütmüştü.

Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından görev süresi uzatılan Mueller, FBI tarihinde en uzun süre görevde kalan ikinci direktör olmuştu.

Mueller'ın kariyerine FBI'daki görevinin yanı sıra 2017'de Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetlerini soruşturmak üzere görevlendirilmesi damgasını vurmuştu.

ABD'deki Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine Robert Mueller, 2017'de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, Ekim 2020'de John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

