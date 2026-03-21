Dünya
AA 21.03.2026 21:29

Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İran’ın, İsrail’de Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef almasının ardından, “İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ettiğini” belirtti.

Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum

Musevi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

“Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum” ifadesini kullanan Musevi, gelecek günlerde kullanılacak yeni füze sistemlerinin İsrail ile ABD’yi hayrete düşüreceğini savundu.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, gün içinde İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme füze saldırısı düzenlemişti.

