Demokratlar, Trump'ın 20 Ocak'tan önce koltuğu bırakması için düğmeye bastı. İlk adım, Trump'ın Başkan Yardımcısı ve kendi kabinesi tarafından görevden alınması yönteminin devreye sokulması oldu.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Amerikan Anayasası'nın 25'inci maddesini uygulamaya sokması için bir tasarı sundu. Demokratların çoğunlukta olduğu mecliste oylanacak olan tasarının kabul edilmesi bekleniyor.

Böylece Temsilciler Meclisi, Başkan Yardımcısı'na Trump'ı görevden alma çağrısında bulunmuş olacak. Ancak Başkan Yardımcısı Pence'in bu adıma yanaşmadığı biliniyor.

Demokatlardan Trump'a suçlama

Pence'in tavrını bilen demokratlar başkanı azledebilmek için ikinci yöntem için eş zamanlı bir adım daha attı, Donald Trump'a ağır suçlamalar içeren bir tasarı sundu.

Tasarıda Trump'a, 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması yöneltildi.

Trump'ı azil sürecine götürecek bu oylamanın hafta içinde yapılması bekleniyor.

Tasarının, azil sürecinde mahkeme görevi görecek olan Senatonun gündemine ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Meclis Trump'ı suçlarsa, iki kez azli istenen ilk başkan olacak

Temsilciler Meclisi daha önce de Donald Trump'ın azlini talep etmiş, süreç, Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada Trump'ın aklanması ile sona ermişti.

Temsilciler meclisi bir kez daha suçlarsa Trump, ABD tarihinde azledilmesi istemiyle ikinci kez suçlanan ilk başkan olacak.

Nihai karar Senato'nun

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilse de Başkan'ın azledilmesi konusunda nihai karar Senato tarafından veriliyor. Senatörlerin üçte ikisinin "mahkum edilmesi yönünde" oy vermesi gerekiyor.

Ancak tüm bu sürecin 19 Ocak'a kadar tamamlanması beklenmiyor.

